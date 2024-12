Quatre i dos anys de presó per a dos menors per una agressió sexual al Màgic de Badalona

Un dels detinguts va participar en una segona agressió a la mateixa víctima

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat de Menors 2 de Barcelona ha condemnat a quatre i dos anys de presó als dos menors detinguts per agredir sexualment a una noia d'11 anys al centre comercial Màgic de Badalona el novembre del 2022.

Han estat condemnats per cometre diversos delictes d'agressió sexual amb accés carnal via bucal, anal i vaginal, i tots dos hauran de complir una ordre d'allunyament d'1 quilòmetre amb la víctima i la seva família durant 3 anys després de sortir de presó, si bé el segon implicat no haurà de ser internat.

Segons indica la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, els agressors, acompanyats per altres quatre menors ininmputables, es van creuar amb la víctima a l'interior del centre comercial i la van obligar a entrar amb ells al lavabo d'homes sota l'amenaça que si cridava l'apunyalarien.

Una vegada a l'interior, van anar entrant per torns a l'urinari per mantenir relacions sexuals amb ella en contra de la seva voluntat, aprofitant-se de la seva superioritat numèrica i de l'espai tancat perquè la menor no pogués evitar-ho, mentre gravaven l'escena amb un telèfon mòbil.

La sentència afegeix que mentre succeïen els fets, no consta que l'empresa titular del centre comercial adoptés les "mesures mínimes de control, vigilància i seguretat" que, assenyala, haguessin impedit la consumació dels fets.

SEGONA AGRESSIÓ

Quatre dies més tard, un dels agressors, acompanyat per altres quatre menors, va tornar a trobar-se a la víctima al centre comercial i van decidir portar-la a un lloc més apartat en el qual ningú pogués veure'ls i auxiliar-la.

D'aquesta manera, la van obligar a acompanyar-los a un descampat proper on aprofitant de nou la seva superioritat numèrica, es van col·locar dempeus fent cua darrere seu i per torns van anar mantenint relacions sexuals amb ella sense el seu consentiment.