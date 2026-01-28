Quatre cellers familiars s'afegeixen al segell d'Elaborador Integral de la DO Cava

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Els cellers familiars Celler Eudald Massana, Caves Bolet de la Finca Mas Lluet, Torrens Moliner de la Finca Heretat i Rovellats s'han adherit al segell d'Elaborador Integral de la DO Cava, informa la denominació d'origen en un comunicat aquest dimecres.
Amb aquestes incorporacions, aquesta categoria de la DO Cava summa 19 cellers, i està previst que durant aquest any s'hi incorporin nous cellers.
Aquest segell identifica els cellers que fan tot el procés d'elaboració del cava a la seva pròpia finca, des del premsatge del raïm fins al degollament final.