La quarta edició de Tomorrow.Mobility preveu reunir 200 expositors, un 20% més

Se celebrarà del 5 al 7 de novembre a Fira de Barcelona Gran Via



BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La quarta edició de la trobada sobre mobilitat urbana sostenible Tomorrow. Mobility World Congress (TMWC) preveu aplegar 200 expositors, un 20% més que el 2023, i 270 ponents.

En un comunicat aquest dimarts, Fira de Barcelona i EIT Urban Mobility --els organitzadors-- han detallat que l'objectiu és reunir els principals experts internacionals, empreses i institucions públiques del sector.

L'esdeveniment se celebrarà del 5 al 7 de novembre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, juntament amb l'Smart City Expo World Congress, la fira sobre ciutats i solucions urbanes intel·ligents.

El programa del TMWC tindrà 50 sessions que tractaran els nous serveis de mobilitat, el transport públic, la mobilitat autònoma, la logística d'últim quilòmetre i la mobilitat zero i de baixes emissions, entre d'altres.

"REPTES CLAU"

La presidenta de Tomorrow.Mobility World Congress i CEO d'EIT Urban Mobility, Maria Tsavachidis, ha explicat que les sessions volen abordar "reptes clau als quals s'enfronten les ciutats".

Hi participaran empreses i institucions com Aerospace Valley, AGC Automotive, B:SM, Came Parkare, CTAG, Drive Sweden, Etra, Kenkart, Mercedes Benz, Meypar, Moventis, RACC o TMB.