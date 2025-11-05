Qida tanca una ronda de 37 milions liderada per Quadrille Capital, Sabadell Asabys i Cofides

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Qida ha tancat una ronda de finançament de 37 milions d'euros liderada per Quadrille Capital i coliderada per Sabadell Asabys, cosa que permet al banc augmentar la seva posició en l'accionariat, i Cofides, a través del Fons d'Impacte Social, informa en un comunicat.
A més, s'hi afegeixen el fons nord-americà Endeavor Catalyst i l'Institut Català de Finances (ICF), i els inversors actuals Kibo Ventures, Creas i Ship2B han augmentat la seva inversió.
El capital obtingut es destinarà a l'expansió orgànica i inorgànica amb l'objectiu d'atendre més de 100.000 persones, a més del desenvolupament de nous productes i potenciar la intel·ligència artificial i eines que permetin un model d'atenció preventiu, proactiu i integrat.
A més, s'enfortirà la plantilla de l'empresa, amb "incorporacions clau" com el fins ara CPO de Glovo, Daniel Alonso.
El CEO de Qida, Oriol Fuertes, ha assenyalat que la inversió els permet créixer i "continuar maximitzant" l'impacte social de l'empresa, i ha mostrat satisfacció pel suport dels diferents fons.