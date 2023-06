Qatar Airways augmenta les seves freqüències a Barcelona amb tres vols diaris en quatre dies

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

Qatar Airways ha anunciat un augment de la freqüència dels seus vols entre l'Aeroport de Barcelona-el Prat i Doha (Qatar) amb tres vols diaris per sentit els dimecres, divendres, dissabtes i diumenges, i dos la resta de dies.

En un comunicat aquest dijous, l'aerolínia ha explicat que els vols sortiran de Barcelona cada dia a les 8.40 i a les 15.30 hores, als quals se sumarà un vol amb sortida a les 21.45 els dies assenyalats.

El vicepresident de Vendes per a Europa de la companyia, Eric Odone, ha mostrat satisfacció per l'increment de vols a Espanya, mercat que ha definit com "molt important".