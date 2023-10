Putellas i Paredes arriben als jutjats de Barcelona per atestar davant el jutge del cas Rubiales

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

Les jugadores del FC Barcelona Alexia Putellas i Irene Paredes han arribat aquest dilluns a les 10.06 hores a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per atestar per videoconferència davant el jutge de l'Audiència Nacional (AN) que investiga l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney (Austràlia).

Les futbolistes han arribat alhora i han entrat als jutjats sense contestar als periodistes que les esperaven davant l'edifici.

El titular del jutjat central d'instrucció número 1, Francisco de Jorge, que investiga els presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions contra Rubiales pel petó a la boca, també prendrà declaració de manera presencial a Misa Rodríguez.