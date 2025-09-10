Un punt de T-mobilitat recorrerà el Berguedà (Barcelona), el Ripollès (Girona) i el Solsonès (Lleida)

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Un punt mòbil de T-mobilitat recorrerà les comarques del Berguedà (Barcelona), el Ripollès (Girona) i el Solsonès (Lleida) a partir del 15 de setembre fins a finals de mes per acostar a la ciutadania els tràmits del servei, informa l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un comunicat aquest dimecres.
Es tracta d'una furgoneta equipada tecnològicament on la gent es podrà donar d'alta del servei, comprar una targeta personalitzada de plàstic amb la possibilitat de carregar un títol, demanar la T-16 per a un menor de 16 anys o acreditar un perfil bonificat (família monoparental o nombrosa).
També s'explicarà com adquirir un suport virtual per validar des del mòbil les persones que triïn aquesta modalitat.
L'ATM de Barcelona impulsa aquesta iniciativa en el marc de la recent integració de les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona i en el sistema tecnològic i digital T-mobilitat.
Tot i que aquests tràmits es poden fer virtualment a través del web o l'app T-mobilitat, l'acció pretén facilitar aquest procés als col·lectius menys digitalitzats d'aquestes tres comarques, on la densitat de punts d'atenció és inferior que en altres parts del territori.