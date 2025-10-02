Pumpido diu que li "estranyaria" que "Espanya fos l'únic país de la UE" que no pugui aprovar una amnistia

Apunta que la resolució de les empares a Puigdemont i Junqueras trigarà "diversos mesos" però que li agradaria "abans de l'estiu"
MADRID, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha indicat aquest dijous que li "estranyaria" que "Espanya fos l'únic país de la UE" on el seu parlament no pogués aprovar una amnistia, en al·lusió a les qüestions plantejades pels tribunals espanyols al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) sobre aquesta llei.
"Tot i que hi ha hagut molta polèmica sobre aquest assumpte, m'estranyaria que Espanya fos l'únic país de la UE on el seu parlament no pogués aprovar una amnistia", ha dit en un esmorzar informatiu amb la premsa per presentar la VI Conferència Mundial sobre Justícia Constitucional, que se celebrarà a Madrid entre el 28 i el 31 d'octubre.
Conde-Pumpido ha explicat que gairebé tots els països de la UE contemplen una amnistia en la constitució o, si no ho fan, com en el cas d'Alemanya, el seu parlament l'ha aprovat.
El TJUE té damunt la taula qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes, en el cas sobre les despeses i l'acció exterior de l'1-O; de l'Audiència Nacional, pel delicte de terrorisme en el cas CDR; i dues del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre malversació. Pel que fa als dos primers casos, ja va celebrar una vista al juliol i l'advocat general de la UE emetrà les seves conclusions el pròxim 13 de novembre, que no són vinculants però sí molt influents.
D'altra banda, preguntat sobre quan calcula que el TC resoldrà els recursos d'empara de l'expresident Carles Puigdemont i qui va ser el seu vicepresident, Oriol Junqueras, contra la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no amnistiar-los la malversació del procés, Conde-Pumpido ha assenyalat que "difícilment abans de Nadal", després de subratllar que en tot cas trigaran "diversos mesos".
"M'agradaria dir que abans de l'estiu estaran resolts tots els assumptes (sobre l'amnistia) però és probable que abans de l'estiu jo ja no sigui el president, així que no ho puc dir", ha precisat, per recordar que al gener caducarà el seu mandat com a magistrat del TC, juntament amb el dels altres tres companys que van ser designats per al Senat: la també progressista María Luisa Balaguer i els conservadors Ricardo Enríquez i José María Macías.
Conde-Pumpido ha aprofitat per ressaltar l'agilitat amb la qual aquest TC ha resolt el primer recurs contra la llei d'amnistia, el que va presentar el PP, en considerar-se "el més important perquè abordava la major part dels assumptes" de la norma jurídica.
En aquest sentit, ha explicat que, en la seva opinió, "quan el TC té un assumpte important" entre mans ha de resoldre amb celeritat, no "trigar 13 anys" com amb la llei de l'avortament del govern de José Luis Rodríguez Zapatero o quatre anys com amb l'Estatut de Catalunya, perquè "aquest retard genera pertorbació en l'ordenament jurídic". "Per tant, vam fer un esforç", ha enaltit.
No obstant això, encara queden més d'una vintena d'assumptes relacionats amb l'amnistia per resoldre, fet que ha qualificat de sorprenent, ja que "no ha passat" en tota la història del TC.
Aquests altres assumptes es començaran a tractar en el ple de la setmana vinent, amb dues sentències més: una per respondre al recurs de les Corts d'Aragó i una altra sobre la qüestió d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem (TS) per un cas de desordres públics.