Pujol rebutja la posició de Junts a Ripoll (Girona) i defensa mantenir el cordó sanitari a AC

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol s'ha mostrat en desacord amb la postura de Junts de rebutjar ara com ara una moció de censura contra l'alcaldessa d'Aliança Catalana (AC) de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, i ha defensat continuar amb el cordó sanitari al seu partit.

"Jo no hi estic d'acord", ha constatat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Punt Avui' i recollida per Europa Press, preguntat pel moviment dels de Carles Puigdemont al consistori d'Orriols.

Així mateix, ha cridat a, textualment, mantenir l'exclusió a AC i ha pronosticat que, en les pròximes eleccions, "una de les víctimes d'això serà el que havia estat Convergència" perquè alguns votants de Junts poden passar a AC, tot i que ha apuntat que no gaires.

"Jo volia anar a Ripoll fa un any a fer un discurs sobre Orriols. Millor dit, a favor de les nostres polítiques. Cal dir a aquesta gent que, amb polítiques i mentalitat etnicistas, Catalunya avui ja no existiria. L'ètnic ens convertiria absolutament en residuals", ha afegit.

Pujol ha assegurat que sempre ha tingut molt present la immigració, cosa que, segons ell, requeria una política lingüística, social i d'urbanisme, entre d'altres, de "bon acolliment".