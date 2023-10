Pujol: "A l'hora de negociar hem de mirar que Catalunya no caigui en la candidesa"

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha aconsellat als negociadors d'una possible investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, "mirar que Catalunya no caigui en la candidesa".

En una entrevista a Elnacional.cat recollida aquest dimecres per Europa Press, Pujol també ha demanat "ser exigents" en la negociació i que el conjunt de Catalunya i de les forces polítiques catalanes siguin capaces de defensar els seus interessos econòmics, socials i ambientals.

"Hem de procurar que no ens enganyin. Amb algunes coses del Pacte del Majestic no ens van enganyar i Espanya va actuar d'acord amb aquells criteris. Però no tots", ha expressat Pujol.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)