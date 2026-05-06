Pujol (Ficosa) recompra la participació de Panasonic a Ficosa Internacional

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
El CEO de Ficosa, Javier Pujol, ha recomprat la participació de Panasonic a Ficosa Internacional, a través del vehicle d'inversió M&J Inv, de manera que "la totalitat del capital de la companyia està en mans d'un membre de la família fundadora", informa la companyia en un comunicat aquest dimecres.
Panasonic va comprar el 49% de Ficosa el 2015 i va elevar la participació fins al 69% el 2017, i l'empresa ha assegurat que "la col·laboració ha contribuït de manera rellevant a l'evolució tecnològica de Ficosa i el desenvolupament de capacitats estratègiques".
Pujol ha explicat que l'operació permet iniciar una nova etapa que els permetrà "estar més ben posicionats per als reptes que presenta el futur".
L'objectiu de l'empresa és "guanyar agilitat, reforçar el seu focus estratègic i situar-se en una posició millor" per continuar desenvolupant el seu negoci principal, a més d'avançar en nous productes i impulsar la diversificació.
Per això, el full de ruta es basa en els eixos d'innovació, talent i globalització, i està previst que la filial Idneo faci "un pas més en el seu procés d'internacionalització".