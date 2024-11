Pujol sobre la desaparició de Convergència: "Hi va haver algun error i jo me'n sento responsable"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha lamentat que se sent "responsable" d'algun error que va desembocar en una crisi a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i en la seva posterior desaparició del panorama polític.

"Hi va haver algun error i jo me'n sento responsable, ja sabeu de què estic parlant, ho he explicat molts cops. Això va crear una crisi a Convergència i hi va haver una reacció que entenc perfectament, però que es podria haver resolt de moltes maneres", ha explicat en una conversa publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' amb el també expresident català Artur Mas i l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, amb motiu del 50è aniversari de CDC.

Pujol ha descrit que, amb això, "un partit que havia funcionat molt bé, durant molt de temps, va desaparèixer" i ha agraït a la gent que l'intenta reconstruir, tot i que, segons ell, l'eficàcia que havia tingut el partit ja no hi és.

MAS: VA SER "EL NOSTRE HIROSHIMA"

Per la seva banda, Mas ha al·ludit la crisi econòmica de la qual estava sortint Catalunya i l'"època de les retallades", que ha vinculat al fet que Madrid traslladés a les autonomies i als ajuntaments la responsabilitat d'ajustar la despesa pública.

"En aquell moment això és el nostre Hiroshima, la bomba atòmica en termes polítics, i el que alguna gent va mirar de fer va ser, per salvar el projecte, canviar l'eina", ha valorat, alhora que ha assegurat que coincidia amb un moviment independentista al carrer i a les urnes.

En aquest sentit, ha remarcat que la decisió de, textualment, tancar Convergència i obrir un espai nou va ser per "salvar el projecte convergent", cosa que no va tenir el resultat esperat, segons ell.

En paral·lel, Trias creu que "allò va ser un dels pitjors errors" que han comès, tot i que, en les seves paraules, no cal oblidar el que els van fer i el que són capaços de fer.

"EL PAÍS CANVIA DE PROJECTE"

Sobre l'independentisme, Pujol ha recordat que ell no era independentista i que sempre havia dit que no havien de ser independentistes, a la qual cosa Trias replica que ell tampoc ho era: "Ens han fet independentistes!", ha afegit.

Mas ha assegurat que quan Pujol arriba a la presidència de la Generalitat el 1980 hi ha prop d'un 10 o 15% d'independentistes, mentre que quan ell la deixa el 2016 hi havia un 50%: "Això és un canvi de país, no tot, però sí una part molt substancial del país canvia de projecte".