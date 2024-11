Pujol creu que la política espanyola "s'ha girat" en contra de Catalunya i demana que se la respecti

Mas diu que, si no s'aconsegueix la independència a curt termini, s'ha d'intentar que l'autogovern "sigui de debò"

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha afirmat que la política espanyola "s'ha girat totalment en contra" de Catalunya i ha reclamat, textualment, un estatus en què se la respecti.

"La política espanyola, sobretot els organismes judicials, s'ha girat totalment en la nostra contra, i això afecta la identitat del país", ha declarat en una conversa publicada aquest diumenge en el videopòdcast de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, segons informa en un comunicat.

"Tot això s'ha de lluitar, hem d'aconseguir un estatus en què se'ns respecti, i ara no se'ns respecta", ha afegit Pujol, alhora que Mas ha considerat que no només no es respecta Catalunya, sinó que s'ha intentat destruir des de molts punts de vista, en les seves paraules.

Mas ha criticat la "repressió duríssima per part de diferents àmbits de l'Estat" i ha reclamat una política catalana que doni sortida a la situació.

"Si no podem arribar a la independència a curt termini, almenys intentem que la nostra autonomia, el nostre autogovern, sigui de debò", ha reivindicat Mas.

IMMIGRACIÓ "BEN ACOLLIDA"

Tant Mas com Pujol han reflexionat sobre l'impacte de la immigració, sobre la qual cosa Pujol ha opinat que Catalunya ha d'aconseguir que la gent es pugui "sentir ben acollida".

Segons Mas, per fer viable una Catalunya de vuit i deu milions de persones "es necessita una arquitectura de partits polítics que tingui un bon discurs de país".