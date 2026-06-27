Pujol afirma que ha servit amb errors i encerts a Catalunya, que "continua valent la pena"

Glòria Sánchez - Europa Press
Assisteix a un homenatge on llegeix el seu discurs la presidenta de la JNC
PLANOLES (GIRONA), 27 (EUROPA PRESS)
L'ex-president de la Generalitat Jordi Pujol ha dit aquest dissabte que ha dedicat la seva vida a servir a Catalunya, amb errors i encerts, "però sempre amb una convicció profunda: que Catalunya valia la pena i que Catalunya continua valent la pena".
Ha assistit a Planoles (Girona) a un homenatge que li dedica la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC, joventuts de CDC i ara de Junts), encara que el discurs l'ha llegit en nom seu la presidenta de la JNC, Carlota Monfort.
També hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Planoles, David Verge; el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta del partit en el Parlament, Mònica Sales, entre altres.
"Si alguna cosa voldria que es recordés de mi és molt senzilla: que he intentat servir Catalunya; amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts", ha dit.
CONTRA EL PESSIMISME
Pujol ha demanat seguir treballant per Catalunya, ja que "els pobles no moren només quan perden institucions; moren quan deixen de creure en si mateixos", fet que considera el major risc que aquesta terra ha tingut en alguns moments de la seva història.
"No tant l'adversari exterior i les dificultats, sinó el cansament interior, la resignació, la desigualtat", ha insistit.
"CATALUNYA ÉS UNA OBRA INACABADA"
Per això ha instat a seguir treballant per Catalunya, pensant a llarg termini, perquè "Catalunya és una obra inacabada. Ningú la posseeix. Ningú la representa tota, ni n'és propietari".
Ha advertit que el principal obstacle és caure en el pessimisme, ja que "els pobles que perden l'esperança acaben desapareixent. Catalunya no ha desaparegut en més de 1.000 anys d'història, ni desapareixerà si hi ha homes i dones disposats a servir-la".
"Catalunya ha superat dificultats molt més grans que les actuals. Hem viscut guerres i dictadures", ha afegit.
DIVERSITAT I NO UNIFORMITAT
"Us demano que mai convertiu els vostres adversaris en enemics; que no confongueu fermesa amb sectarisme, ni identitat amb exclusió", i ha dit que Catalunya sempre ha avançat combinant ambició, cohesió i convivència, sentit de país i fe.
També ha destacat la diversitat: "La nostra força mai ha estat la uniformitat. Ha estat la capacitat d'integrar, de sumar i de fer sentir partícips persones molt diferents".
DRETS PERÒ TAMBÉ DEURES
A més ha advertit que els catalans tenen drets però també deures: "De mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar, del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se".
Ha emfatitzat els deures de tots els catalans perquè tots hi poden contribuir, i ha explicat que en la seva vida ha conegut moltes persones excepcionals i "la majoria no sortiran en els llibres d'història, però han estat decisives. Persones anònimes, discretes i fidels".
"No espereu que tot ho resolgui la política. La política és necessària, però no és suficient", i ha afegit que les nacions fortes són les que tenen una societat forta.