Puigdemont vincula els càntics de l'Espanya-Egipte a l'"agenda espanyolitzadora del PSC"

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, s'ha referit als càntics islamòfobs i xenòfobs que es van produir dimarts a l'RCDE Stadium de Cornellà-el Prat (Barcelona), durant el partit de futbol amistós entre les seleccions d'Espanya i Egipte, i ha afirmat: "L'agenda espanyolitzadora del PSC comporta això".
"Per cancel·lar el catalanisme atien el nacionalisme espanyol. Saben que històricament l'espanyolisme ha estat un nacionalisme de negació de l'altre, imperialista", ha sostingut en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimecres.
Puigdemont també ha assegurat que el nacionalisme espanyol no es pot explicar sense reconèixer aquesta pulsió imperialista que, a parer seu, "ha practicat la substitució cultural molt abans que el concepte fos adoptat per l'extrema dreta mundial".