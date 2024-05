Puigdemont veu un "senyal de victòria" el frec a frec de Junts amb el PSC en els sondejos de les catalanes

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, veu un "senyal de victòria" el frec a frec del seu partit amb el PSC en els sondejos ja que, en les seves paraules, li estan disputant el lideratge als socialistes quan aquests últims ho tenen tot a favor.

"Tenir opcions reals de ser la primera força parlamentària,amb la que porta tres anys en campanya electoral i que ho té tot a favor, és una proesa", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a 'ElNacional.cat' recollida per Europa Press.

Ha atribuït el suport a la seva candidatura al "sentiment d'estar protagonitzant un episodi electoralment històric", i ha augurat que hi ha moltes probabilitat que hi hagi una majoria independentista després dels comicis d'aquest diumenge.

En preguntar-li pel fitxatge de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero anunciat pel candidat del PSC, Salvador Illa, i pels suports dels exconsellers Santi Vila i Miquel Sàmper, ha opinat que "hi ha una mica de nervis" entre els socialistes.

"Quan en l'última recta de la campanya has de començar a treure conillets del barret, és que les coses no t'acaben d'anar bé", ha ironitzat Puigdemont, si bé ha assenyalat que anunciar a Trapero és un fet insòlit que no li fa cap favor a la policia i a l'intent que el seu càrrec sigui políticament neutre, textualment.