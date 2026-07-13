Publicat 13/07/2026 18:52

Puigdemont veu "repressió" en la detenció del periodista Ali Lmrabet per part del Marroc

Archivo - L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont
Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat la detenció al Marroc del periodista marroquí Ali Lmrabet a Tànger, on va viatjar diumenge amb avió des de Barcelona per motius personals, i ha assegurat que es tracta d'un cas de "repressió".

En un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press, ha instat les autoritats espanyoles i europees a "denunciar aquesta vulneració dels drets fonamentals i exigir al Marroc el màxim respecte per la llibertat d'informació i opinió".

Puigdemont ha destacat el treball i rigor de Lmrabet, a més de "la seva dilatada lluita per la llibertat d'expressió", i ha lamentat que es tracta de la mateixa repressió de la qual ja va ser víctima anys enrere.

Contador

Contingut patrocinat