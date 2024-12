Puigdemont veu prudent que el Congrés posposi la seva decisió sobre la qüestió de confiança

No descarta un avançament electoral i avisa a Sánchez: "No podem ni negociar els Pressupostos"

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que un cop de porta de la Mesa del Congrés a tramitar la proposició no de llei de Junts perquè el president Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança hauria portat "la legislatura al col·lapse".

Ho ha dit en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press després de la que la majoria del PSOE i Sumar en la Mesa del Congrés hagi decidit no resoldre encara l'admissió o no a tràmit de la proposició no de llei de Junts.

Puigdemont ha opinat que els socialistes han estat prudents: "Han pres una decisió que deixa totes les opcions obertes però arribarà un dia en el qual hagin de decidir".

"Ells saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta: hagués tingut unes conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse", ha expressat.

Creu que el Govern ha decidit "guanyar una mica més de temps perquè l'informe dels lletrats (del Congrés) deixava la pilota a la teulada de la política", i ha defensat que no hi ha cap impediment tècnic pel qual el 7 de gener no s'admeti a tràmit la qüestió de confiança.

DEMANA CANVIS DRÀSTICS

Per Puigdemont, la proposta de Junts de plantejar una qüestió de confiança és "legítima i necessària" perquè considera que el PSOE no compleix els compromisos adquirits fa més d'un any a canvi d'investir a Sánchez.

En aquest sentit, ha avisat als socialistes que, "si no canvien molt les coses, no té sentit" que Junts continuï recolzant al Govern de PSOE i Sumar, i ha demanat canvis dràstics i palpables als de Pedro Sánchez.

Preguntat per si creu que aquests canvis es puguin produir abans del 7 de gener, ha dit textualment que, actualment, no hi ha raons perquè Junts renovi la seva confiança en el PSOE.

ALLUNYA NEGOCIAR ELS PGE

Puigdemont també ha dit que Junts no està en condicions de negociar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per 2025 pels incompliments dels socialistes: "Ara mateix no podem ni negociar els Pressupostos".

Preguntat per si preveu un escenari d'eleccions generals anticipades, no ho ha descartat, i ha expressat que és "un escenari possible".

"També és veritat que els socialistes han demostrat una capacitat de resistència al poder molt gran i són capaços d'aguantar fins i tot tota una legislatura sense pressupostos", ha afegit.

L'AMNISTIA, SENSE APLICAR

En relació a la Llei d'Amnistia, ha lamentat que l'amnistia judicial no hagi tingut efectes i que ni el PSOE ni el PSC li hagin aplicat una "amnistia política".

Ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ni Pedro Sánchez s'hagin reunit amb ell i que no tingui escortes com li correspondria per ser ex-president de la Generalitat: "Em tracten igual que el Tribunal Suprem, com un presumpte delinqüent".

COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ

Sobre la negociació per les competències d'immigració, Puigdemont ha dit que està "molt avançada" però que s'ha quedat encallada, i ha explicat que Junts ha demanat al Govern totes les competències delegades, per la qual cosa es necessitarà una llei orgànica en el Congrés.

Ha sostingut que la Generalitat ha de gestionar tota la política migratòria que afecta a Catalunya: "Necessitem ser els màxims responsables de tota la cadena de decisions, des del control de les fronteres fins a la proposta d'expulsió o de resolució per a un permís de llarga durada".