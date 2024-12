Puigdemont veu prudent que el Congrés posposi la seva decisió sobre la qüestió de confiança

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que veu prudent que la majoria del PSOE i Sumar en la Mesa del Congrés hagi decidit no resoldre encara l'admissió o no a tràmit de la proposició no de llei de Junts que demana al president del Govern, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança.

Ho ha dit aquest dimarts en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press en preguntar-se-li per la decisió de la Mesa: "Han estat prudents. Han pres una decisió que deixa totes les opcions obertes però arribarà un dia que ho haruan de decidir".

"Ells saben també les conseqüències que hauria tingut que avui haguessin donat un cop de porta a la nostra proposta: hagués tingut unes conseqüències irreversibles. I segurament haurien portat la legislatura al col·lapse", ha expressat.