Puigdemont veu pressió de "determinats mitjans" perquè Illa presideixi la Generalitat

Els acusa de distorsionar "per crear una guerra de nervis entre Junts i ERC"

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat "la pressió que estan exercint determinats mitjans perquè el candidat de l'Espanya del 155" --en al·lusió al primer secretari del PSC, Salvador Illa-- sigui el pròxim president de la Generalitat.

En un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press, l'expresident català ha acusat aquests mitjans de distorsionar notícies "per tal de crear una guerra de nervis entre Junts i ERC i així aplanar el camí al candidat del règim".

Ha instat aquests mitjans a parlar sobre "el grup de colpistes togats (i alguns que no porten toga) que han decidit que la llei d'amnistia no ha d'amnistiar", la qual cosa considera un fet distorsionador de totes les estratègies i un desafiament a l'autoritat del Congrés, ha dit textualment.

Puigdemont ha assegurat que el fa riure "la quantitat de gent de dretes que vol un govern que només seria possible amb els Comuns", i ha sostingut que són els mateixos que hi havia darrere l'operació Manuel Valls, que va permetre investir la líder de BComú, Ada Colau, com a alcaldessa de Barcelona.

Ha criticat que aquestes mateixes persones són les que després "en privat maleeixen els impostos, els comunistes, les normes, els controls, la inseguretat, la paràlisi burocràtica...".

L'expresident català ha retret que hi hagi "periodistes, empresaris, jutges, policies i jugadors de futbol fent política a tot drap", mentre que alguns polítics, entre els quals s'inclou, no en poden fer en llibertat, segons ell.

"La pandereta i la banana fa temps que no són suficients per descriure la 'democràcia' espanyola i els seus aduladors", ha assegurat Puigdemont.