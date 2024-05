Puigdemont veu possible ser investit en segona volta i no pactarà amb PSC, PP, Vox ni AC

Rebutja presidir Junts, veu en Pujol un "referent" i refusa la unitat si és a canvi de 'cadires'

ARGELÈS-SUD-MER (FRANÇA), 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha assegurat que veu opcions per ser investit en segona votació com a president, possibilitat que no creu que tingui el candidat del PSC, Salvador Illa, amb el qual descarta negociar, juntament amb PP, Vox i Aliança Catalana (AC).

"Si al final Catalunya ha de tenir una investidura d'un president de la Generalitat en segona votació, crec que nosaltres tenim opcions de poder superar aquesta investidura. Jo crec que aquesta opció no la té el candidat Illa", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

No veu possibilitat que Illa aconsegueixi majoria absoluta perquè necessitarà pactar amb ERC i els Comuns, o bé presentar-se a la investidura sense tenir els suports garantits "i esperar a veure si sona la flauta i el PP, en una d'aquestes coses que diuen que són casuals i no tenen gens de casual, li acaba regalant els vots".

Puigdemont constata que això és el que va passar amb l'ara alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), en la seva investidura, però veuria "catastròfic" que es repetís per presidir la Generalitat.

Quant a si Junts podria recolzar el candidat socialista, ha respost que seria contradictori i que no tindria sentit recolzar a qui vol "resoldre els problemes dels catalans pactant amb el PP".

TRIPARTIT: "NO HO HAN DESMENTIT"

Segons ell, Illa no té més remei que governar amb ERC i amb els Comuns i acordar un tripartit, que no ha negat cap de les parts: "No ho han desmentit. Jo sí desmenteixo obertament que pugui haver un Govern amb els socialistes".

Descarta negociar la seva possible investidura i el programa de govern amb PP, Vox i AC, però apunta a que hi hagi rivals polítics interessats a situar en el Parlament partits que encara no tenen representació, en referència a AC, el partit de Sílvia Orriols

Per a ell, això va passar amb el PDeCAT en les eleccions catalanes de 2021, quan va obtenir 77.000 vots i va impedir que Junts fos "la força guanyadora de l'independentisme i poder proposar una presidència de la Generalitat".

ADVERTIMENT A ILLA

Sobre si acceptarà els vots d'AC per ser investit, ha contestat explícitament que no i ha rebutjat parlar d'ells, malgrat que Illa tingui "molt interès a fer gran aquest fenomen".

"Jo li diria al senyor Illa que miri el que li va passar al senyor Mitterrand i al Partit Socialista de França quan va jugar precisament amb això", ha advertit.

UNITAT

Ha posat l'accent a recuperar la unitat independentista i s'ha compromès a "canviar en positiu" la relació que tenen amb ERC, a treballar plegats i a reforçar la confiança i el respecte mutu, encara que admet que no serà fàcil.

Però a Puigdemont no l'interessa aquesta unió "si la unitat és per ocupar cadires", tot i que farà tots els esforços necessaris si és per treure endavant el que van començar el 2017 i en benefici de Catalunya.

AUGURA UN GOVERN EN COALICIÓ

Puigdemont preveu que hi hagi molta abstenció, augura que el pròxim president haurà de governar en coalició, i creu que Junts està recuperant molt vot procedent del PDeCAT i d'altres formacions.

Preguntat pel suport a la seva candidatura que va explicitar l'expresident Jordi Pujol, ha dit que li va emocionar que el recolzi un "referent polític" per a ell i una persona amb una llarga trajectòria al servei de Catalunya.

EL "REGAL" DE PUJOL

"Que m'expressés el seu suport va ser un regal molt maco, preciós, que li vull agrair pel que representa", ha subratllat Puigdemont.

A més, ha dit que descarta optar a un càrrec orgànic a Junts, com el de la presidència del partit, actualment en mans de Laura Borràs.

Veu prematur parlar de l'estructura del Govern que lideraria o sobre si Anna Navarro i Josep Rull serien consellers, però ha garantit que hi incorporarà independents, també en perfils tècnics de l'administració, per prioritzar els "bons professionals".

PEGASUS

El candidat, que va ser una de les víctimes de l'espionatge amb Pegasus en el seu telèfon mòbil, ha demanat "mesures dràstiques" per prohibir aquests programes, i ha precisat que pren precaucions, mai suficients --ha dit--, però que això no li condiciona la seva vida.

"Sé que estic exposat a qualsevol cosa, amb la meva família inclosa, i la meva dona també, perquè la van espiar amb Pegasus, però si l'objectiu que tenen és espantar-nos, no ho aconseguiran", assegura.