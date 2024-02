Puigdemont veu la 'policia patriòtica' com una "amenaça" per a la democràcia espanyola i europea

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest divendres que la 'policia patriòtica' suposa una "amenaça" per a la democràcia, també per a la democràcia europea.

"Aquesta sí que és una trama real, i aquesta sí que és una amenaça a la democràcia. També a la democràcia europea, perquè un càncer a l'estat de dret d'un dels seus països membres dinamita els fonaments de la UE", ha avisat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons Puigdemont, amb la informació de la qual es disposa actualment, "coneguda per jutges que casualment no mouen ni un dit, qualsevol estat democràtic emprendria accions contundents per enviar a la presó els autors intel·lectuals i tots els senyors X d'aquesta trama".