Publicat 19/08/2025 20:29

Puigdemont veu Podem "furibundament alineat amb Vox" contra el traspàs en immigració

El president de Junts, Carles Puigdemont, durant una conferència, en el Liceu Renouvier, a 19 d'agost de 2025, a Prada de Conflent (França). Puigdemont participa en la 57ª edició de la Universitat Catalana d?Estiu, on ha ofert una conferència
Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que li ha sorprès veure Podem "furibundament alineat amb Vox" en la seva posició contra el traspàs de les competències en immigració a Catalunya.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una conferència sota el títol 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França).

Puigdemont ha defensat que aquest traspàs donaria al Parlament una capacitat normativa i de discutir el model migratori de Catalunya, un tema que considera "enormement complex" i que no es resol de forma ràpida, però que aposta per no deixar passar.

"No es pot esperar que les persones que fugen de guerres, de la pobresa o de les persecucions diverses, religioses, sexuals, ideològiques, podran per elles soles i sense cap ajuda integrar-se en una societat", ha lamentat, i ha criticat que PP, Vox i Podem neguin les competències --textualment-- per poder planificar i regular aquests aspectes de la immigració.

Sobre el català i la integració, Puigdemont ha sostingut que sense la immigració Catalunya ha perdut "la capacitat de relleu generacional" que les llengües necessiten per sobreviure, i ha alertat que això comporta una pèrdua imparable de catalanoparlants, en les seves paraules.

Contador