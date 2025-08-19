Puigdemont veu Podem "furibundament alineat amb Vox" contra el traspàs en immigració

GIRONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que li ha sorprès veure Podem "furibundament alineat amb Vox" en la seva posició contra el traspàs de les competències en immigració a Catalunya.
Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una conferència sota el títol 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França).
Puigdemont ha defensat que aquest traspàs donaria al Parlament una capacitat normativa i de discutir el model migratori de Catalunya, un tema que considera "enormement complex" i que no es resol de forma ràpida, però que aposta per no deixar passar.
"No es pot esperar que les persones que fugen de guerres, de la pobresa o de les persecucions diverses, religioses, sexuals, ideològiques, podran per elles soles i sense cap ajuda integrar-se en una societat", ha lamentat, i ha criticat que PP, Vox i Podem neguin les competències --textualment-- per poder planificar i regular aquests aspectes de la immigració.
Sobre el català i la integració, Puigdemont ha sostingut que sense la immigració Catalunya ha perdut "la capacitat de relleu generacional" que les llengües necessiten per sobreviure, i ha alertat que això comporta una pèrdua imparable de catalanoparlants, en les seves paraules.