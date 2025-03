Puigdemont veu "molt atrevit" parlar amb el PSOE de PGE després de l'acord d'immigració

Admet que l'acord ha permès que la desconfiança amb el PSOE hagi "disminuït una mica"

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha qualificat aquest dimarts de "molt atrevida" la possibilitat de parlar amb el PSOE dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) després de l'acord entre les dues formacions per a la delegació a Catalunya de les competències en matèria d'immigració.

"Carpeta a carpeta, tema a tema. És molt atrevit parlar, naturalment, de PGE perquè, evidentment, encara no ens hem assegut. Però una cosa no perjudica l'altra", ha afirmat en una roda de premsa acompanyat pel secretari general de Junts, Jordi Turull, i la portaveu de la formació al Congrés, Miriam Nogueras.

Així, ha demanat no barrejar carpetes i ha evitat parlar de punt d'inflexió en la relació amb el PSOE després de l'acord sobre immigració en recordar que ho negociaven des de fa temps i que estava acordat.

"Per tant, no canvia res. Senzillament posa al dia aquesta carpeta, que estava en números vermells. Però hi ha altres carpetes que estan en números vermells", ha advertit.

No obstant això, ha admès que l'acord sobre immigració ha permès que la desconfiança amb el PSOE hagi "disminuït una mica".

"Tot el que sigui complir amb el que hem pactat contribuirà, el dia de demà, a reforçar una confiança que ara mateix no està restaurada del tot. Però és evident que avui és un pas important en aquesta direcció", ha resolt.