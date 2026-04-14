Puigdemont veu en Sánchez una calculada confrontació amb Trump

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dimarts que l'"enamorament" del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, amb la Xina contrasta amb una calculada confrontació per raons electorals amb el president dels EUA, Donald Trump.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press en resposta a un altre de Sánchez, en què el president espanyol assegurava que, en el seu quart viatge a la Xina, creu que cada vegada són més les empreses xineses que veuen Espanya com una destinació atractiva per invertir.
"Aquest enamorament amb la Xina contrasta amb una calculada --per raons estrictament electorals-- confrontació amb l'antipàtic de Donald Trump. Oposar-se als deliris del president americà no demana un gran esforç i dona vots i aplaudiments; i confrontar-se als xinesos demana coratge", ha expressat Puigdemont.
A més a més, ha apuntat que els xinesos són molt populars gràcies a la seva "poderosa i eficaç propaganda tecnològica", i que això no recull vots ni aplaudiments.
"Tant que t'agrada aparèixer com un líder compromès, de la Xina només t'interessa el negoci?. Els drets humans no et preocupen?", ha preguntat el líder de Junts.
També ha afegit: "La gran llei assimilacionista que acaben d'aprovar, no et sembla un exemple de neteja ètnica planificada contra la qual ens hauríem de rebel·lar igual com ens rebel·lem contra les guerres il·legals i els crims contra la humanitat?".
I li ha preguntat, a més, si l'amoïnen els efectes sobre el model de drets i llibertats de la UE que poden provocar "les 'portes del darrere' de la tecnologia xinesa.
Per Puigdemont, les inversions estrangeres que convenen a l'economia europea són les que consoliden i fomenten una indústria i una tecnologia pròpia amb capacitat de "trencar el duopoli sinoamericà", i tot el que permeti enfortir la UE en l'àmbit de la democràcia i els drets fonamentals.