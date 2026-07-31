Puigdemont veu "incompetència" a Ceuta i alerta de crisi en l'acord Schengen

Diu que Junts vol que Catalunya legisli en immigració per evitar crisis com aquesta
BARCELONA/MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, veu "incompetència" del Govern central en la crisi migratòria a Ceuta, i ha afirmat que per culpa de l'actuació de l'executiu de Pedro Sánchez a Europa s'ha encès la llum d'alarma i s'ha tornat a posar en crisi l'acord de Schengen.
Ho ha dit aquest divendres en un article a X amb el títol 'El fracàs espanyol en política migratòria preocupa Europa. Els catalans no en podem pagar la factura', en el qual afirma que l'ha sorprès que "l'Estat espanyol s'hagi deixat agafar a contrapeu i no hagi estat al nivell".
Puigdemont ha assegurat que Europa "li passarà la factura" al Govern espanyol per la regularització de migrants perquè molts governs europeus creuen que està mal feta i descontrolada, segons ell, i ha advertit que els catalans no poden acceptar pagar aquesta factura.
COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ
Després de demanar un debat "serè, rigorós i ambiciós" sobre la immigració, l'expresident ha assenyalat que Junts va proposar la delegació de competències en immigració a Catalunya "precisament" perquè pogués tenir eines i evitar que crisis com les de Ceuta i Melilla impactin sobre els serveis públics, que veu cada dia més insuficients per atendre les necessitats dels catalans.
"Allò fàcil i segurament rendible electoralment és excitar la conversa però evitar acordar una política migratòria nacional, que és el que la llei de delegació de competències permetia: dotar el Parlament i les institucions catalanes de la capacitat normativa per aplicar les nostres pròpies polítiques, naturalment en el marc de les directives europees", ha afirmat.
REALITAT DEL MARROC
Puigdemont sosté que el Marroc és una economia "pròspera, creixent i cada vegada més diversificada", que ha esdevingut una destinació per a l'emigració subsahariana i que, no obstant això, no fomenta el retorn de dels seus connacionals (indica que són 3,6 milions els que viuen a la diàspora).
Ha manifestat que la mirada de superioritat amb la qual bona part de la societat occidental contempla la realitat del nord d'Àfrica impedeix veure-ho, però apunta que els governs europeus saben perfectament que el Marroc és una figura "molt important en el tauler d'escacs internacional". "No és un peó; és un alfil, un cavall o una torre, però no un peó que fa de cambrer o de servei d'habitacions de les grans potències", ha dit.
CATALUNYA, ÚLTIM DIC DE CONTENCIÓ EUROPEA
En la mateixa línia s'ha manifestat la seva portaveu al Congrés, Miriam Nogueras, en un article titulat 'Catalunya, l'Estat que necessita Europa', en el qual acusa el Govern central de ser una "amenaça" per a les fronteres de la UE i censura que sigui "incapaç de controlar i integrar els fluxos migratoris", com s'ha vist a Ceuta, fins al punt que part dels socis europeus, com Itàlia o Finlàndia, fins i tot qüestionen la seva permanència a l'espai Schengen.
En aquest sentit, Nogueras ha subratllat que "allà on l'Estat espanyol posa en risc l'espai Schengen, Catalunya pot actuar com a garant", no limitant-se a reaccionar davant l'agenda espanyola sinó actuar com "una força de govern nacional: anticipar els riscos, construir aliances europees i disposar de les eines necessàries perquè Catalunya protegeixi els seus ciutadans i exerceixi les responsabilitats com un estat lliure d'Europa".
"Disposar de les eines per controlar els fluxos migratoris i fronteres europees ja no és només una reivindicació nacional sinó una necessitat de la Unió Europea", ha defensat la dirigent de Junts, per afegir que Catalunya és "l'últim dic de contenció europea davant la greu irresponsabilitat d'Espanya".
Nogueras ha reclamat un cop més competències integrals en immigració per a Catalunya, participació directa dels Mossos en la gestió fronterera i el seu desplegament als ports i aeroports, en coordinació amb les autoritats europees, i la seva integració en tots els organismes europeus de seguretat i defensa.