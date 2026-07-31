Puigdemont veu "incompetència" del Govern central a Ceuta i alerta de crisi en l'acord Schengen

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, veu "incompetència" del Govern central en la crisi migratòria a Ceuta, i ha afirmat que per culpa de l'actuació de l'executiu de Pedro Sánchez a Europa s'ha encès la llum d'alarma i s'ha tornat a posar en crisi l'acord de Schengen.
Ho ha dit aquest divendres en un article publicat a X amb el títol 'El fracàs espanyol en política migratòria preocupa Europa. Els catalans no en podem pagar la factura', en el qual afirma que l'ha sorprès que "l'Estat espanyol s'hagi deixat agafar a contrapeu i no hagi estat al nivell".
Puigdemont ha assegurat que Europa "li passarà la factura" al Govern espanyol per la regularització de migrants perquè molts governs europeus creuen que està mal feta i descontrolada, segons ell, i ha advertit que els catalans no poden acceptar pagar aquesta factura.