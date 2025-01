Puigdemont veu inacció del Govern central: "Els jubilats i els usuaris els importen un rave"

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha criticat que el Govern central no hagi pres cap decisió després de no aprovar-se el decret òmnibus: "Els jubilats i els usuaris els importen un rave".

"No han convocat cap Consell de Ministres per portar a aprovació els decrets que ja saben que tenien el nostre vot a favor", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press aquest dijous.

Segons Puigdemont, per al Govern central els jubilats i els usuaris del transport públic "només són eines al servei del desgast de l'altre", ja que l'executiu espanyol, en les seves paraules, no busca solucions tot i que les té perfectament a l'abast de la mà.

A més a més, ha comparat l'actual Govern central amb el de l'aleshores president popular Mariano Rajoy: "Practiquen allò de que quan pitjor (per a l'oposició) millor (per al govern, no per a la gent)".

"Si eren temes tan urgents i tan importants, A què esperen? Pensen fer alguna cosa més, a part de cridar i fer enginyeria electoral?", i ha assegurat, textualment, que el Govern central es continuarà amagant de manera covarda darrere d'un relat.