Puigdemont veu que el Govern d'Illa té "càrrecs que han expressat odi a la identitat nacional"

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha opinat aquest dissabte que el nou Govern de la Generalitat, presidit per Salvador Illa (PSC), està "carregat d'alts càrrecs que han expressat odi a la identitat nacional, la llengua que parlen i els desitjos de llibertat d'una gran part de la societat catalana".

Així ho ha assegurat a una publicació en X, en la qual s'ha fet ressò d'un vídeo d''Octuvre.cat' sobre la nova cap de comunicació del Govern, Cristina Farrés, exdirectora del digital 'Crònica Global'.

"Els seus llepes mediàtics, que s'han passat anys dient que les majories absolutes independentistes no podien governar per tothom, ara ens faran creure que el govern d'un partit que té 42 diputats governarà per tots", ha expressat.