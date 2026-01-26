Puigdemont veu "desesperació" en que el Govern ara exigeixi responsabilitats a Adif i Renfe

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha qualificat aquest dilluns de "gest de desesperació" que ara el Govern exigeixi a Renfe i Adif assumir responsabilitats pels talls reiterats dels últims dies a la xarxa de Rodalies.
"En un gest de desesperació, els delegats del PSOE a Catalunya comencen a plantejar-se que el caos ferroviari potser sigui degut a la manca d'inversió, que l'independentisme denuncia des de fa dècades", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
A continuació, l'expresident català ha afegit: "Com va dir el clàssic parlant de la Fiscalia: 'I de qui depenen les inversions? Doncs ja està".