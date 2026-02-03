Puigdemont veu en la crisi de Rodalies una "asfíxia premeditada de Catalunya"

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que hi ha una "asfíxia premeditada de Catalunya" per part de l'Estat en l'actual crisi de Rodalies.
En un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, ha lamentat que els socialistes "disposen de tot el poder a Catalunya per excel·lir" en aquest propòsit.
Ha sostingut que una de les ròtules que fa funcionar Catalunya és la connectivitat, que considera que s'ha anat trencant a la vista de tothom: "Però l'Estat espanyol l'ha deixat podrir. És fet a consciència, perquè fa dècades que n'estan al cas i puntualment informats", ha criticat.