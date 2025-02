Puigdemont veu "acarnissament" i una base política en la decisió del TS

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat l'expresidenta del partit Laura Borràs després de la decisió del Tribunal Suprem (TS) de confirmar la sentència per la seva gestió en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), i ha assegurat: "És un acarnissament tan bèstia i impropi d'un òrgan judicial independent que confirma la base política de la condemna".

En una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimecres, Puigdemont ha expressat el seu suport a Borràs i a la seva família davant "el fanatisme de la inquisició espanyola en què alguns tristament han convertit el que hauria d'haver estat el tribunal més respectat del sistema judicial".

"La 'toga nostra' continua impassible, desfilant al so de la partitura de la repressió ordenada des de la magistratura més alta", ha sostingut, i ha afirmat --textualment-- que no hi ha ningú amb un mínim sentit de la justícia que pugui compartir la decisió del Suprem.