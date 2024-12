Puigdemont va felicitar a Junqueras per la seva reelecció al capdavant d'ERC i espera reunir-se amb ell

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicat que va felicitar al president d'ERC, Oriol Junqueras, per la seva reelecció en el càrrec aquest dissabte després de la segona volta del congrés dels republicans, i ha afirmat que espera reunir-se amb ell.

"Crec que ens hem de veure, ara sí, formalment", ha dit aquest dimarts en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha afegit que Junts no s'ha volgut involucrar en el procés intern d'ERC.

"No ens vam voler involucrar ni per activa ni per passiva en el procés d'ERC. És un procés delicat i nosaltres hem preferit, com tots han pogut veure, no involucrar-ens en gens", ha expressat.