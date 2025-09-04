Puigdemont i Turull "respecten i lamenten" que Giró de deixi el seu escó i l'executiva de Junts

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el secretari general del partit, Jordi Turull, han expressat que "respecten i lamenten" la decisió de l'exconseller d'Economia i diputat de Junts, Jaume Giró, de deixar el seu escó en el Parlament i l'executiva de la formació.
En un comunicat aquest dijous, tots dos han defensat que Giró va ser "un molt bon conseller d'Economia" i que les seves aportacions al grup parlamentari i la direcció del partit han estat positives i considerades.
Giró ha anunciat que ha pres aquesta decisió per discrepàncies amb les "orientacions actuals" de la formació, que no coincideixen amb la seva manera d'entendre la política.