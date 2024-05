Puigdemont troba "vergonyós" investigar quins mossos el protegeixen a França

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha afirmat que és "vergonyós i impropi de règims democràtics" investigar quins agents dels Mossos d'Esquadra fora de servei el protegeixen mentre resideix a França.

Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press arran de les informacions publicades per 'El País', que revelen quins mossos sense armes aprofiten dies de festa i de vacances per garantir la seguretat de Puigdemont, situació que el cos està estudiant.

L'expresident català ha afirmat que els agents en qüestió fan un voluntariat perquè així pugui tenir un mínim de condicions durant la campanya electoral, les quals no es neguen a la resta de candidats, davant la qual cosa ha reivindicat: "Diumenge també va d'això", en referència als comicis que se celebren aquest diumenge a Catalunya.