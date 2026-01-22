Puigdemont troba injustificable el col·lapse a Rodalies per la "incompetència" del Govern

"En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé", ha subratllat
BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha considerat injustificable el col·lapse a Rodalies després de no haver-se reprès aquest dijous el servei, i ho ha atribuït a la "incompetència, dependència i submissió" de la Generalitat al Govern central.
"I ja n'hi ha prou. És el moment de dir ja n'hi ha prou. Pensis el que pensis, Catalunya no va bé. En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé", ha retret en un video a X recollit per Europa Press, en què assegura que això és aplicable a molts sectors com l'educació i la salut.
Per Puigdemont, finalment han esclatat tots els anuncis de millora del servei de Rodalies per part del Govern perquè eren "propaganda", ha dit.
"El Govern ja ha acreditat la seva sonora incompetència, la seva clamorosa incompetència, que ha pretès substituir-la, amagar-la, amb enormes dosis de propaganda a la població", ha retret.
També argumenta que la "dependència de l'Estat" provoca que les infraestructures no funcionin perquè, en la seva opinió, no hi ha inversió ni es compleixen totes les promeses que es fan.
A més a més, creu que hi ha una manca absoluta de lideratge a Catalunya: "La dependència també del partit del Govern espanyol, de l'actual Govern i de la majoria que li dona suport, fa que el Govern de Catalunya hagi abaixat els braços, i davant Madrid no exerceixi ni faci cap reivindicació que pugui molestar els senyors de La Moncloa", ha resolt.