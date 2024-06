Puigdemont troba "un escàndol" que Sánchez supediti un nou finançament a la investidura d'Illa

L'insta a actuar "si pretén comptar amb els suports que li han permès dirigir el Govern central"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha afirmat que és "un escàndol en tots els sentits" que el president del Govern central, Pedro Sánchez, supediti un nou finançament per a Catalunya a la investidura en la presidència de la Generalitat del candidat del PSC, Salvador Illa.

En una publicació a X recollida per Europa Press, ha qualificat el moviment del líder de l'executiu espanyol de xantatge, textualment, i li ha preguntat si creu que "tota la injustícia" que pateixen es deu a que els socialistes no presideixen el Govern.

També l'ha acusat de donar arguments als qui pensen que els catalans reclamen un tracte que no es mereixen: "És a dir, que només se'ns concedirà el que reclamem no perquè és just, sinó perquè el partit que ara mateix governa Espanya necessita fer-se amb el Govern a Catalunya al preu que sigui".

DONAR SUPORT AL CONGRÉS

Ha sostingut que li sembla immoral "jugar amb el benestar i el futur dels catalans com a moneda de canvi de beneficis per al partit", i ha criticat que els socialistes només es recorden de les injustícies quan els afectats són ells, textualment.

D'aquesta manera, l'ha instat a respondre a aquestes preguntes "si pretén comptar amb els suports que li han permès dirigir el Govern central malgrat la seva derrota a les urnes", en referència als suports de Junts al Congrés per investir Sánchez.

També ha apuntat que de cara a l'aprovació dels pròxims pressupostos generals de l'Estat (PGE) s'haurien de mirar "amb lupa" el grau d'execució pressupostària ja que, segons Puigdemont, el que et donen d'una banda --nou model de finançament-- t'ho treuen de l'altra --no execució de les inversions pressupostades--, i li ha recordat que Junts ja va avisar de quines eren les seves condicions.