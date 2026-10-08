Puigdemont trasllada la seva oficina d'expresident al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha traslladat la seva oficina com a expresident a un espai de la Generalitat situat al carrer Doctor Roux del districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona.
Segons ha informat en un comunicat l'equip de la seva oficina d'expresident, des d'aquest dijous l'oficina inicia les seves activitats a la nova seu després de deixar el seu espai provisional al Palau Centelles (al barri Gòtic) des de la seva creació el 2018.
Expliquen que la nova ubicació permetrà a l'oficina desenvolupar amb plena normalitat les seves funcions i "actuar amb tota la seva capacitat operativa a partir d'ara".