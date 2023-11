Puigdemont trasllada al PPE que podria donar suport a una moció de censura contra Sánchez

BRUSSEL·LES, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va traslladar dimarts al vespre al líder del Partit Popular Europeu (PPE), l'alemany Manfred Weber, que estaria disposat a donar suport a una moció de censura del PP contra Pedro Sánchez si no compleix l'acord d'investidura al ritme que espera Junts, segons informa 'Politico'.

Segons narra aquesta publicació, Weber i Puigdemont van xerrar de manera informal quan es van trobar en un esdeveniment i el polític alemany va retreure al líder independentista que estigués "alimentant" l'extrema dreta de Vox, a la qual cosa el català va respondre apuntant la possibilitat que Junts arribés a acords amb el PP durant el curs de la legislatura.

En aquest sentit, Puigdemont va assegurar després a 'Politico' que "si no hi ha prou avenços" en les converses amb el PSOE de cara al reconeixement de Catalunya com a "nació" aleshores Junts "podria votar amb el PP per tombar el pressupost o una resolució sobre Israel, en què les seves posicions en realitat estan mes alineades".

Amb tot, Puigdemont adverteix que perquè el seu grup s'alineï amb el PP en una moció de censura la formació conservadora hauria de "fer un pas" cap a ells. "No em poden continuar tractant com un terrorista", va afirmar el líder de Junts en les paraules recollides per 'Politico'.

L'expresident també va respondre a les crítiques per les referències al lawfare en l'acord de govern entre el PSOE i Junts i va defensar que es tracta d'un avís per a jutges i polítics. "El terme 'lawfare' és com el cap de cavall a 'El padrí', una alerta que anem de debò".

Puigdemont i Weber, que malgrat coincidir habitualment en les sessions del Parlament Europeu se'ls va veure per primera vegada parlar en públic aquest dimarts, es van trobar en la gala anual de 'Politico', que va reconèixer el líder de l'oposició Donald Tusk com el personatge "més poderós" de l'escena europea i Puigdemont com un dels més "disruptius", per darrere de la governadora del Banc de Rússia, Elvira Nabiúl·lina.