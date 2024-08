Puigdemont tornarà encara que la detenció és "una possibilitat real" després del pacte PSC-ERC

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reiterat que tornarà per al ple d'investidura del Parlament, però ha matisat que l'acord PSC-ERC per investir president el líder socialista, Salvador Illa, "fa que la detenció sigui una possibilitat real d'aquí a molt pocs dies" si passa la frontera.

"Així com anar a l'exili va ser una decisió política, tornar-ne també ho és", ha dit en una carta oberta a X aquest dissabte recollida per Europa Press.

Ha afegit que publica aquesta carta després del 'sí' en la consulta d'ERC per investir Illa i no abans, perquè no l'acusessin de xantatge emocional ni d'interferir en el procés intern del partit.