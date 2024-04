Puigdemont tornarà a Catalunya sigui investit o no però no es quedarà a l'oposició

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya per al 12M, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimarts que tornarà a Catalunya sigui investit o no com a president de la Generalitat després de les eleccions, tot i que no es quedarà a l'oposició.

"Una persona que ha estat president de la Generalitat no pot ser ni al Senat ni en un consell d'administració d'una gran empresa. I per això hi ha una llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder tenir una activitat política. En absolut em veig com a líder de l'oposició", ha explicat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

Per Puigdemont, l'acte de retorn "d'una presidència que va ser il·legalment destituïda ha de ser més de país que de partit", per la qual cosa ha descartat tornar en el marc de la campanya electoral.