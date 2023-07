Puigdemont sobre la suposada infiltració policial: l'Estat "actua de manera antidemocràtica"

"Són mètodes de policia de règim totalitari. És el que es coneix com 'sexpionage'"



BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assenyalat el Govern central en la suposada infiltració policial en una organització de l'esquerra independentista a Girona: "És un estat en confrontació contra Catalunya, que actua de manera antidemocràtica".

En un tuit recollit per Europa Press, Puigdemont ha sostingut que "és esperable que un agent s'infiltri en una assemblea, en una organització o en les xarxes socials per obtenir informació, però quan ultrapassa la línia i es dedica a intervenir políticament" o a afectar la vida privada de persones innocents, es tracta d'una vulneració flagrant dels drets humans, en les seves paraules.

Segons ha avançat 'La Directa', una agent de la Policia Nacional presumptament es va infiltrar en iniciatives antiracistes, independentistes i en defensa de l'habitatge i es va matricular a un grau de la Universitat de Girona amb una identitat suposadament falsa.

"Jugar amb la vida de les persones, inclosa la vida sentimental i familiar, com a part d'una estratègia policial mai no pot ser legal ni legítim. En democràcia hauria de ser delicte", ha assegurat.

Així, l'expresident ha afirmat que Espanya està violant alguns principis de la Carta de Drets Fonamentals com l'1, que sosté que la dignitat humana és inviolable; el 4, que exposa que ningú no podrà ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants; el 5, sobre el dret al respecte a la vida privada i familiar, i l'11, sobre el dret a la llibertat d'expressió "sense que hi pugui haver ingerència d'autoritats públiques".

"És cert que quan un estat viola aquesta carta mai no passa res. Les autoritats europees se'n renten les mans i diuen que això és responsabilitat de les autoritats nacionals. Així es va afeblint la democràcia", ha lamentat en el mateix missatge a Twitter.

"MÈTODES DE POLICIA DE RÈGIM TOTALITARI"

Puigdemont ha afirmat que la infiltració policial en determinats entorns criminals és necessària contra la delinqüència: "Els Mossos també ho fan: per lluitar contra el tràfic de drogues i persones, el frau, el blanqueig o el terrorisme. Però aquí no parlem d'això", ha sostingut.

"Són mètodes de policia de règim totalitari. És el que es coneix com 'sexpionage', que van practicar sobretot les dictadures comunistes abans de la caiguda del mur de Berlín", ha afegit.

Finalment, ha demanat no banalitzar aquesta presumpta infiltració i ha traslladat el seu suport a la suposada parella sentimental de l'agent de policia i a la seva família "en aquest tràngol amarg, injust i cruel".