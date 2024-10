Puigdemont suggereix canviar "els governants que no han estat capaços de preveure mesures"

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha suggerit aquest dijous canviar "els governants que no han estat capaços de preveure i anticipar mesures" per la dana que ha impactat a la Comunitat Valenciana, la qual qualifica de catastròfica.

"Els pobles que són posats a proves extremes com aquestes en surten més forts i més cohesionats, i ho poden canviar tot. Començant pels governants que no han estat capaços de preveure i anticipar les mesures que haurien pogut reduir molt significativament el nombre de vides humanes que s'han perdut", ha manifestat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Puigdemont també ha assenyalat que la "prioritat" són les persones, la seguretat i la seva vida, i ha apuntat que creix la necessitat de productes i serveis bàsics per a milers de persones atrapades.