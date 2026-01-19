Puigdemont se solidaritza amb els víctimes del tren a Còrdova i espera "respostes nítides"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts, Carles Puigdemont, s'ha solidaritzat amb els víctimes de l'accident de tren a Adamuz (Còrdova) diumenge i espera "respostes nítides i l'assumpció de responsabilitats si es conclou que s'hauria pogut evitar".
En un missatge a X, ha dit que un accident d'aquesta envergadura així ho requereix, encara que "caldrà esperar el resultat de la investigació sobre les causes reals del sinistre".
"Solidaritat amb les víctimes i usuaris dels trens afectats en aquest terrible accident", ha afegit.