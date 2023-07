Puigdemont situa Junts a la "trinxera" defensant Catalunya i demana unir forces

Assegura que no abandonaran aquesta trinxera mentre altres busquen "l'aplaudiment fàcil"



AMER (GIRONA), 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha situat aquest diumenge Junts a la "trinxera" de la defensa dels interessos de Catalunya i ha demanat sumar braços i forces per a aquest objectiu.

"Això necessita molts braços, i no anar amb els braços caiguts i amb les mans a les butxaques. Com més en risc pot estar, més ens hem de donar les mans, unir braços i forces per poder-nos defensar. Així es defensen els països", ha subratllat en el míting central de Junts, a Amer (Girona), la seva població natal.

El també eurodiputat ha assegurat que Junts no abandonarà, dimitirà ni s'abstindrà d'aquesta posició davant altres que busquen "l'aplaudiment fàcil", en al·lusió a ERC.

Després d'assegurar que en aquesta defensa de Catalunya no estan sols, ha afegit que "cada línia de defensa compta" en aquest objectiu, a més d'apuntar que això ha de passar quan les coses van bé o malament com fan des d'Europa, ha dit.

"Nosaltres no abandonem aquestes trinxeres i, en comptes de buscar aquest aplaudiment fàcil i fer-nos perdonar perquè pot ser que ens haguem excedit, els en donem dues tasses. Així es defensen les trinxeres", ha reivindicat.

Davant l'actitud de Junts, Puigdemont creu que hi ha una altra manera "poc útil de defensar els interessos dels catalans, i s'ha vist en els últims quatre anys, tot i que encara es pot retrocedir més", ha avisat.

En la seva opinió, Junts és un partit que molesta i incomoda i "no es desviu per tenir aliats entre els polítics espanyols" i, per això, considera que ningú no els posa les coses fàcils.

ALTRES CANDIDATS

També ha lamentat que hi hagi partits que, al seu parer, amaguen els seus candidats en aquesta campanya i els situen "en segon lloc", entre els quals ha citat el cap de llista d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i la del PSC, Meritxell Batet.

A més d'elogiar la figura de la candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, Puigdemont ha rememorat moments de la seva infància i joventut a Amer, i els assistents l'han rebut al crit de 'president'.

A més de Puigdemont, a l'acte hi ha intervingut la mateixa Nogueras; la presidenta del partit, Laura Borràs; el secretari general, Jordi Turull; el cap de llista al Senat per Barcelona, Antoni Castellà; el cap de llista al Congrés per Tarragona, Josep Maria Cruset; la cap de llista al Congrés per Girona, Marta Madrenas; el cap de llista per Lleida, Isidre Gavín, i l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila.