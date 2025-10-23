Puigdemont reunirà dilluns l'executiva de Junts a Perpinyà (França) en ple pols amb el PSOE

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirà dilluns l'executiva del partit a Perpinyà (França) en ple pols amb el PSOE, han avançat fonts de la formació consultades per Europa Press.
Segons l'ordre del dia de la convocatòria, en la reunió es farà un balanç de l'acord de Brussel·les i s'abordaran les "accions a emprendre" sobre aquest assumpte.
A més a més, es preveu que la trobada es pugui allargar al llarg de tot el dia donat l'estat de les relacions de Junts amb els socialistes.
Tot això després que dijous la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, elevés el to de l'advertiment que setmanes enrere van fer al PSOE en assenyalar que "cal començar a parlar de l'hora del canvi".
Malgrat la polseguera que van aixecar les declaracions de Nogueras, el Govern central va assegurar que no se sent amenaçat per Junts i va reduir a un joc de paraules sobre el canvi d'hora l'apel·lació a "l'hora de canvi".
Pel Govern central és habitual que els independentistes facin aquests avisos quan volen elevar les seves exigències, però no ho interpreten com un fet excepcional que faci pensar en una ruptura definitiva de les relacions.
No obstant això, el malestar a Junts és palès des de fa setmanes perquè consideren que no hi ha hagut canvis ni avenços en cap de les seves demandes, començant pel fet que la llei d'amnistia no ha permès que Puigdemont pugui tornar a Catalunya i que tampoc no s'ha aprovat que el català sigui llengua oficial a la UE.
A més a més, retreuen als socialistes que continuïn paralitzades algunes de les seves iniciatives sobre delinqüents reincidents i contra l'ocupació d'habitatges, entre altres qüestions.
MOCIÓ DE CENSURA
Tot i que sempre han rebutjat la possibilitat d'impulsar una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, el vicepresident de Junts Toni Castellà no va descartar recentment l'opció d'una moció de censura instrumental sense el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de candidat.
Els de Junts deixen clar que, si prenen una decisió en relació amb el PSOE, serà "a fons" sense voler aclarir tampoc el calendari que tenen sobre la taula més enllà de l'executiva.