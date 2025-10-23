Puigdemont reunirà dilluns l'executiva de Junts a Perpinyà en ple pols amb el PSOE

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, reunirà dilluns l'executiva del partit a Perpinyà (França) en ple pols amb el PSOE, han avançat fonts de la formació consultades per Europa Press.
Segons l'ordre del dia de la convocatòria, en la reunió es farà un balanç de l'acord de Brussel·les i s'abordarà les "accions a emprendre" sobre aquest assumpte.
A més a més, es preveu que la trobada es pugui allargar al llarg de tot el dia donat l'estat de les relacions de Junts amb els socialistes.