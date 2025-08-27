Puigdemont es reunirà el 15 i 16 de setembre en Waterloo amb el grup de Junts en el Parlament

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, es reunirà el 15 i 16 de setembre en Waterloo (Bèlgica) amb la trentena de diputats de Junts en el Parlament, han informat fonts del partit a Europa Press.
Segons ha publicat 'El Periódico', la formació de Puigdemont arrencarà el curs polític amb una trobada que servirà per actualitzar l'estratègia parlamentària de la formació i determinar els seus temes claus per a aquest període de sessions.
Fa un any, Puigdemont també va reunir al grup parlamentari just abans del Debat de Política General, que aquest any se celebrarà el 7, 8 i 9 d'octubre i serà el segon ple del període de sessions, que arrencarà amb un ple ordinari el 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre.