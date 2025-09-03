Puigdemont es reuneix aquest dimecres a Brussel·les amb la direcció permanent de Junts

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, es reunirà aquest dimecres a Brussel·les amb la direcció permanent del partit, han informat fonts de la formació a Europa Press.
Aquesta reunió es produeix després de la trobada aquest dimarts entre Puigdemont i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Delegació del Govern a Brussel·les, encara que les mateixes fonts han explicat que es tracta d'una reunió habitual de la direcció del partit.
A més, està previst que Puigdemont es reuneixi el 15 i 16 de setembre amb la trentena de diputats de Junts al Parlament per fixar la seva estratègia de cara a l'inici del curs polític.