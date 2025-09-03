Publicat 03/09/2025 11:33

Puigdemont es reuneix aquest dimecres a Brussel·les amb la direcció permanent de Junts

El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, durant una reunió amb el president de la Generalitat, a 2 d'agost de 2025, a Brussel·les (Bèlgica).
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, es reunirà aquest dimecres a Brussel·les amb la direcció permanent del partit, han informat fonts de la formació a Europa Press.

Aquesta reunió es produeix després de la trobada aquest dimarts entre Puigdemont i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la Delegació del Govern a Brussel·les, encara que les mateixes fonts han explicat que es tracta d'una reunió habitual de la direcció del partit.

A més, està previst que Puigdemont es reuneixi el 15 i 16 de setembre amb la trentena de diputats de Junts al Parlament per fixar la seva estratègia de cara a l'inici del curs polític.

