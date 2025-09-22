BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, reuneix aquest dilluns la permanent de Junts a Brussel·les després de la trobada que van mantenir dijous passat amb el PSOE per abordar les relacions entre tots dos i carpetes obertes com la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i el traspàs de les competències en immigració, entre d'altres.
Així ho han explicat a Europa Press fonts consultades de la formació, per la qual cosa la trobada servirà perquè Puigdemont exposi l'estat de la situació després de l'advertiment de Junts que "passaran coses" si els socialistes no alineen discursos i estratègies a Catalunya, Madrid i Suïssa.
De fet, aquesta mateixa setmana van avisar que això es començarà a veure en el debat de política general del Parlament previst per al 7, 8 i 9 d'octubre.
La reunió entre Junts i el PSOE va tenir lloc poques setmanes després de la trobada de Puigdemont amb el president català, Salvador Illa, a la Delegació del Govern a la UE, la primera que mantenien des que el dirigent socialista està al capdavant de la Generalitat.
A més de la negociació dels PGE, damunt la taula hi ha el debat al Congrés sobre el traspàs de les competències en immigració a Catalunya, que se celebrarà dimarts, i la qüestió de l'oficialitat del català a Europa.